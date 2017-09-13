Afyonkarahisar'da Kaçak Telefon Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis ekipleri telefon satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 iş yerinde arama yapıldığı bildirildi.



Yapılan aramada, 19 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 IMEI kopyalama cihazı, 8 IMEI kopyalama cihazı kablosu, 4 ülkede ithalatı ve üretimi yasak olan elektronik sigara ve 69 elektronik sigara likidi ele geçirildi.



Ayrıca, olayla ilgili olarak 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı ve tahkikatın devam ettiği aktarıldı.