Afyonkarahisar'da kaçak kazıya suçüstü Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, jandarma ekipleri kaçak kazı yapan iki zanlıyı suçüstü yakaladı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, jandarma ekipleri kaçak kazı yapan iki zanlıyı suçüstü yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baraj mevkisinde "önleyici kolluk devriyesi" esnasında, iki kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Takviye personelle bölgeye giden ekipler, A.U. ile T.S'yi suçüstü yakaladı.

Alanda, kaçak kazı için kullanılan kazma, balyoz, çekiç ve 3 murç ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA