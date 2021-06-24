Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukur Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 metre derinliğinde çukurun içerisinde yaklaşık 25 metre uzunluğunda tünel ve tünelde de tarihi eser olduğu değerlendirilen sütunlar, çuvallara gizlenmiş yazıt, heykel ve lahitler ile kazıda kullanılan hilti, kazma ve kürek ele geçirildi.

Operasyonda, yeraltı şehri görünümündeki kaçak kazı yapılan evde bulunan M.R.B, İ.A, M.A, E.A, O.Ö, R.A. ile H.Ş. "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında gözaltına alındı.

Öte yandan kaçak kazı alanındaki tarihi mekan ile bulunan eserlerin incelenmesi için Ankara'dan uzman ekibin davet edildiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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