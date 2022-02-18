Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiye adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkurudere köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, sözkonusu adreste yaptığı baskında, M.Ü, S.R.G, R.Ö ile A.R.K'yi saklandıkları ağaçların arkasında suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan dedektör, kazma, keser ve 3 küreğe el konuldu.

Ekipler, 4 şüpheliye adli işlem yaptı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Karahisar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title