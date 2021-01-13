Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar Jandarma ekipleri, Yaylabağı beldesi Taşçıkan mevkisindeki Sivricik Tepesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Devriye ekibini fark eden şüpheliler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kısa süreli takip sonucu şüpheli M.K ve İ.T, yakalandı.

Ekipler, 20 metre uzunluğunda endoskop yılan kamera, 2 USB kablosu, 7 metre bakır tel, bir çekiç, bir kürek, 40 santimetre demir çubuk, bir kova ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay