Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 1200 metre ağ ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 1200 metre ağ ele geçirildi

23.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:04
Afyonkarahisar'da kaçak balık avlamada kullanılan 1200 metre ağ ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 1200 metre misina ağ ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık Gölü'nde kaçak balık avlamada kullanılan 1200 metre misina ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Kontrol Müdürlüğü ile Çay ve Sultandağı ilçe müdürlükleri ekiplerince, kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Karamık gölündeki denetimlerde gölün farklı noktalarına atılmış durumda misina ağ tespit edildi.

Ekipler, tekneyle kaçak avlanmada kullanılan yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki misina ile 8 kafesli ağı gölden toplayarak imha etti.

Açıklamada, 15 Aralık- 31 tarihleri arasında Afyonkarahisar'daki göl ve göletlerdeki turna balığı avının yasak olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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