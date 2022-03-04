Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da elektrik kablosu ve bakır boru çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da elektrik kablosu ve bakır boru çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Şamil Bulvarı'ndaki inşaat alanından 1300 metre elektrik kablosu ile klima hattındaki 800 metre bakır borunun kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin R.C.G, A.A. ve A.I. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, R.C.G. ve A.A. adreslerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Firari A.I'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, İnşaat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title