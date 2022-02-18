Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yenikapı köyündeki vatandaşlar, Pınarbaşı mesire alanında iki kişinin rulo halinde kesilmiş kablolarla görmesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Harekete geçen ekipler, Y.K. ile H.T'yi saklandıkları ağaçların arkasında ellerindeki kerpeten ve penseyle yakaladı.

Y.K. ile H.T'ye adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Yenikapı, Güncel, Haberler

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