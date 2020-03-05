Afyonkarahisar'da jeotermalle ısıtılan seralarda üretilen salkım domatesler 15 ülkeye ihraç ediliyor

05.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:41

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal suyla ısıtılan 22 serada üretilen salkım domatesler, başta Rusya, Almanya ve Macaristan olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin jeotermal enerjinin en yüksek düzeyde kullanıldığını, bu konuda model bir ilçe konumunda olduklarını belirtti.

Kış mevsiminde ilçenin yüzde 90'lık kısmını jeotermal enerjiyle ısıttıklarını dile getiren Çöl, buradan dönen jeotermal suyu ise Türkiye'nin en modern ve büyük termal seralarında kullandıklarını söyledi.

"Marka haline geldik"

Çöl, Türkiye'deki yaklaşık 4.5 milyon metrekarelik jeotermal seranın bir milyon 300 bin metrekaresinin Sandıklı'da bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salkım domates üretiminde Türkiye'de ve dünyada bir marka haline geldik. Ülkemizde domates üretiminin en az olduğu dönemlerde Sandıklı'da üretimin en yüksek olduğu dönemler oluyor. Bu dönemlerde üretimde Sandıklı ciddi derecede pay sahibi olacaktır."

"Daha çok ülkelerde pay sahibi olabilmek için seracılarımızla bir birlik oluşturuyoruz"

Sandıklı'da üretilen domateslerin yoğun talep gördüğünü anlatan Çöl, dünyanın birçok ülkesindeki market raflarında Sandıklı domatesinin bulunabildiğini bildirdi.

Çöl, jeotermal su ile ısıtılan serada ürettikleri domateslere ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sandıklı'da üretilen domateslerimiz başta Rusya, Almanya ve Macaristan olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor. 2018 yılında 18 bin ton domates ihraç etmiştik. Bu rakamı geçen yıl 25 bin tona çıkarmayı başardık. Bu yıl için hedefimiz 30 bin ton. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Domateslerimiz, Rusya, Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Hollanda, Rusya, Belarus, Macaristan gibi dünyanın farklı bölgelerinde alıcı buluyor."

İhracat rakamlarını daha da artırmak ve yeni pazarlara açılabilmek için seracılarla birlik oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Çöl, "Bugün ilçemizde 22 sera var. İnşallah, Sandıklı'da istediğimiz potansiyele ve sera sayısına hep beraber ulaşacağız." diye konuştu.

"Dönümde 60 ton domates yetiştiriliyor"

Jeotermal suyla ısıtılan serada çalışan ziraat teknikeri Medet Sarıkaya da jeotermal serada topraksız tarım yaptıklarını söyledi.

Domatesleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderdiklerini ifade eden Sarıkaya, "Seramızda şu an sadece salkım çeşidi yapılıyor. Bizde dört mevsim domates bulunuyor. Dönümde yıllık 60 ton domates üretiyoruz. Bu rakam çok iyi." dedi.

Kaynak: AA