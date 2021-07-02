Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek
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Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın çeşitli ilçelerinde 5 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Afyonkarahisar'ın çeşitli ilçelerinde 5 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dinar, Sandıklı ve İhsaniye ilçelerinde bulunan 5 jeotermal kaynak arama sahası, 14 Temmuz'da açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 60 bin lira ile 178 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, saat 11.00'de Afyonkarahisar İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek - Haberler Ekonomi
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