Afyonkarahisar'da jeotermal ısıtmalı serada üretilen meyve fidanları, yurt dışına gönderiliyor
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Afyonkarahisar'da jeotermal ısıtmalı serada üretilen meyve fidanları, yurt dışına gönderiliyor

Afyonkarahisar'da jeotermal ısıtmalı serada üretilen meyve fidanları, yurt dışına gönderiliyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal ısıtmalı serada yetiştirilen meyve fidanları, yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal ısıtmalı serada yetiştirilen meyve fidanları, yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Sandıklı-Hocalar Karayolunun 2. kilometresindeki 10 bin 680 metrekarelik tesiste, yılda yaklaşık 300 bin meyve fidanı üretimi gerçekleştiriliyor.

Yurt dışı fidan sevkiyatlarının başladığı serada, 150 bin fidan Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan'a gönderilmeye başlandı. Yurt içinde ise Hatay, Mersin, Bursa, İznik, Çanakkale ve Balıkesir'e gönderilen meyve fidanları yoğun talep görüyor.

İşletme Müdürü İbrahim Sarıkaynak, gazetecilere, müşterilerden gelen taleplere göre meyve fidanı ürettiklerini belirtti.

Sarıkaynak, şöyle konuştu:

"Seramız tamamıyla jeotermal sistemle ısınmakta ve özel iklimlendirme sistemimiz mevcut. Müşterilerimizin siparişi doğrultusunda fidan üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürün yelpazemiz çok geniş olup, yurt içi ve yurt dışına ürün gönderiyoruz. Şuan sevkiyat aşamasındayız."

Son iki yıldır şeftali ve nektarin fidanlarının yoğun talep gördüğünü aktaran Sarıkaynak, "Geçmişe baktığımızda kayısı, badem ve ceviz fidanları popülerdi. Burada arz talep önemli faktör. Biz, müşterinin talebi doğrultusunda 1 yıl önceden fidan üretim hazırlıklarına başlıyoruz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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