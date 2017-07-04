Afyonkarahisar'da Jandarma 31 Noktada Motosiklet Denetimi Yaptı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından kent genelinde 31 noktada yapılan motosiklet denetiminde toplamda 52 bin 762 TL para cezası uygulandı.



Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 291 adet motosikletin kontrol edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Çalıntı ve aranan motosikletlerin yakalanması, motosiklet sürücülerinin kask kullanması konusunda durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla il genelinde 31 farklı noktada eş zamanlı "motosikletlere yönelik denetimi icra edilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda, 291 motosiklet kontrol edilerek, 24'ü tescilsiz olmak üzere 63 adet motosiklet ve sürücüleri hakkında toplam 52 bin 762 TL para cezası uygulanmış, 46 motosiklet trafikten men edilmiştir. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların karayolunda güvenle seyahat etmelerini sağlamak için denetimlerine kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR