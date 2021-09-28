Afyonkarahisar'da izolasyon süresini karantina otelinde geçirecekler için düzenleme yapıldı - Haberler
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Afyonkarahisar'da izolasyon süresini karantina otelinde geçirecekler için düzenleme yapıldı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da izolasyon süresini karantina otelinde geçirecekler için düzenleme yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Afyonkarahisar Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yükseköğretim, çalışma ve gezi gibi çeşitli sebeplerle geçici olarak bulundukları Afyonkarahisar'da PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılmasının salgının seyri açısından elzem bir durum olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin başka kişilerle temas etmeyeceğine dair verecekleri taahhüt karşılığında özel araçlarıyla asıl ikametlerine dönmelerine izin verileceği ifade edildi.

Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için valilik ve kaymakamlıklarca izolasyon süreçlerini tamamlatmak üzere Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanmasına ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına, karantina kurallarının ihlal edilmesi tespit edilen kişiler zorunlu izolasyon sürelerini bedelini ödemek kaydıyla Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne kabul edilmesi kararlaştırılmıştır."

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afyonkarahisar'da izolasyon süresini karantina otelinde geçirecekler için düzenleme yapıldı - Haberler
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