Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
13.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:31

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Doğancık köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlendiği operasyonda, söz konusu bölgede 5 şüpheliyi, 1 jeneratör, 1 hilti ve kazı malzemesiyle suçüstü yakaladı.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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