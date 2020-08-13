Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
13.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:31
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Doğancık köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlendiği operasyonda, söz konusu bölgede 5 şüpheliyi, 1 jeneratör, 1 hilti ve kazı malzemesiyle suçüstü yakaladı.
Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA