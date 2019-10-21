Afyonkarahisar'da izcilik kampı yapıldı
Afyonkarahisar Necat Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Sinanpaşa ilçesinde izcilik kampı düzenlendi.
Afyonkarahisar Necat Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Sinanpaşa ilçesinde izcilik kampı düzenlendi.
Ahmetpaşa beldesindeki "Şehit Ali Emlek Göleti" etrafındaki mesire alanında düzenlenen kampa, 25 öğrenci katıldı.
Etkinliğe katılan Türkiye İzcilik Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mehmet Ali Birsen, kampta, izcilik faaliyetleri ile gece gökyüzü gözlemiyle ilgili bilgiler verdi.