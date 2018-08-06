Afyonkarahisar'da İtfaiyeden Güvercin Kurtarma Operasyonu
Afyonkarahisar'da bir iş yerinin reklam tabelasına ayağı sıkışan güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı.
Afyonkarahisar'da bir iş yerinin reklam tabelasına ayağı sıkışan güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı.
Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir binanın birinci katında bulunan iş yerinin reklam tabelasına konan güvercinin ayağı sıkıştı.
Çırpındıkça ayağı kanayan ve canı yanan güvercini gören iş yeri sahipleri, Afyonkarahisar İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle güvercinin sıkıştığı reklam tabelasına ulaştı ve güvercinin sıkışan ayağı çıkarıldı.
Binadaki iş yeri sahipleri, yaralı hayvanı hızlı bir şekilde kurtaran Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Yaralı güvercinin ayağının tedavisinin yapılması için Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.