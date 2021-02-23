AFYONKARAHİSAR - İşyerlerinde denetim yapıldı

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Afyonkarahisar'da işyerlerine yönelik ruhsat, gıda ve hijyen denetimi yapıldı.

Erenler Mahallesi'ndeki denetimlere, Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Polis, Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tarım ve Orman ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Ekipler, Mahalle'deki yurt, pansiyon ve apartlar ile gıda üretimi yapan işyerlerinde çalışma ruhsatları kontrol edilerek gıda ve hijyen güvenliği açısından denetledi.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Taner Çelik, denetimlerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki denetimlerinin sıklaştırıldığını söyledi.

İş yerlerinin ruhsatlandırılması konusunda hassas olduklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize ve esnafımıza gereken özeni ve desteği vereceğiz. Daha önceki denetimlerimizde mühürlediğimiz yerler var. Onların da takibini yapıyoruz. İlerleyen günlerde Belediye Başkanlığı olarak biz de yerinde denetim yapmak adına mahalleye bir zabıta karakolu yapmayı düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer