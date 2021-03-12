Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü

12.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:18

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü Afyonkarahisar'da Türkiye'nin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Türkiye'nin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı. Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı programda milli mücadele destanının şairi Mehmet Akif Ersoy saygıyla anıldı.

Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirilen programda Kocatepe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" temalı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Kocatepe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Necdet Saraçoğlu yaptı.

Müdür Saraçoğlu, Bugün 12 Mart 2021 100 yıl önce 12 Mart 1921'de milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kurtuluş mücadelesi veren kahraman ordumuza ithafen yazdığı İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100'üncü yılı olduğunu söyledi. Saraçoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Peki kimdir Mehmet Akif Ersoy. Milli mücadelenin en büyük destekçisi 'korkma' diyerek kahraman ordumuza iman ve inanç gücüyle mücadele azmi veren 'Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdıracak günler göstermesin' diyerek İstiklal Savaşı'nı ebedi bir istiklal ve ebedi bir devletin esası olarak gören ve bunun için dua edendir."

Konuşmaların ardından Kocatepe Anadolu Öğretmen Lisesi Müzik öğretmeni Erhan Kılıçvuran tarafından, Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden bestelenen "Zulmü Alkışlayamam" şarkısını seslendirdi.

Programın sonunda ise İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü özel düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Hakan Yılmaz Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Mustafa Er Caner Erkin Ali Şansalan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 22:25:41. #1.16#
title