Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü
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Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü

12.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:31
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü

Afyonkarahisar'da Türkiye'nin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar'da Türkiye'nin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı. Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı programda milli mücadele destanının şairi Mehmet Akif Ersoy saygıyla anıldı.

Kamil Miras Anadolu Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirilen programda Kocatepe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" temalı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Kocatepe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Necdet Saraçoğlu yaptı.

Müdür Saraçoğlu, Bugün 12 Mart 2021 100 yıl önce 12 Mart 1921'de milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kurtuluş mücadelesi veren kahraman ordumuza itafen yazdığı İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100'üncü yılı olduğunu söyledi. Saraçoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Peki kimdir Mehmet Akif Ersoy. Milli mücadelenin en büyük destekçisi 'korkma' diyerek kahraman ordumuza iman ve inanç gücüyle mücadele azmi veren 'Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdıracak günler göstermesin' diyerek istiklal savaşını ebedi bir istiklal ve ebedi bir devletin esası olarak gören ve bunun için dua edendir."

Konuşmaların ardından Kocatepe Anadolu Öğretmen Lisesi Müzik öğretmeni Erhan Kılıçvuran tarafından, Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden bestelenen "Zulmü Alkışlayamam" şarkısını seslendirdi.

Programın sonunda ise İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü özel düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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