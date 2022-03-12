Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı

Afyonkarahisar'da Belediyesi bandosu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla Zafer Meydan'ında saat 12: 03'te Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı söyledi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazetecilere, İstiklal Marşı'nın kahramanlık mücadelesi sonucu Mehmet Akif Ersoy, tarafından yazıldığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oy birliğiyle kabul edilmesinin 101. yılı olduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Günün önemi dolayısıyla Afyonkarahisar'da farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. İstiklal Marşı'mızı belediyemizin çalışanlarından oluşan bandomuzla günün anlam ve önemine istinaden 12 Mart'ta Zafer Meydanımızda saat 12: 03'te icra ettik. Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi 'Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı, yazdırmasın' diyoruz. İstiklal Marşı'mızın kıymetini bilelim."