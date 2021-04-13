Afyonkarahisar'da işlenen hurmalar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
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Afyonkarahisar'da işlenen hurmalar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Afyonkarahisar'da işlenen hurmalar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Afyonkarahisarlı girişimci Bahattin Uslu, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmaları Arabistan ve İran'dan ithal edip Afyonkarahisar'a getirerek buradan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

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Afyonkarahisarlı girişimci Bahattin Uslu, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmaları Arabistan ve İran'dan ithal edip Afyonkarahisar'a getirerek buradan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İthal ettiği hurmaları işleyerek birçok ile sevkiyatını sağlayan Bahattin Uslu, Ramazan ayında fiyatının uygun olması nedeniyle en çok İran hurmasının tüketildiği kaydetti.

Afyonkarahisar'da bir işletme Arabistan ve İran'dan getirdiği hurmaları fabrikasında bayan işçiler yardımıyla işleyip ve paketleyip yurdun dört bir yanına gönderiyor. Pandemi döneminde geçtiğimiz yıl üretimde düşüş olduğunu, ancak bu yıl herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını aktaran işletme sahibi Bahattin Uslu, "Biz bu tür yerleri bu dönemde kar oranımızı düşürerek, üretimimizi aksatmıyoruz. Her sene hurma üretiminde bir artış olur. Geçen sene tabi ki biraz pandemi döneminden biraz etkilendik. Ama şuanda çalışıyoruz Allah'a şükür. Şuanda ortada her hangi bir sıkıntı yok, biz üretimimize devam ediyoruz" dedi.

"En çok İran hurması tüketiliyor"

Daha çok fiyatının ucuz olması ve her bütçeye uygun olması nedeniyle İran Hurması'nın tüketildiği kaydeden Uslu, Arabistan hurmasının fiyatının biraz pahalı olduğunu aktardı. Uslu, "Türkiye kazansın, Türkiye işçisi kazansın, istihdam artsın, kadın işçilerimize iş olsun. Biz bu işi seviyoruz, severek yapıyoruz ve kanaat ederek toptancılarımıza hizmet veriyoruz. Afyon neresi İstanbul neresi? Biz birçok ilin hurma ve kuru meyve ihtiyacını karşılıyoruz. Ne var ki burada biz müşterinin istediğine göre ürün veriyoruz ve karşımızdaki insanı kazandırıyoruz. Bu ayda genelde İran türü ürünler geliyor. Bunları her tür ekonomiye sahip insanlarımız alabiliyor. Arabistan'dan gelen ürünler biraz pahalı oluyor. Satışımız tonaj olarak İran hurması daha fazla" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da işlenen hurmalar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Afyonkarahisar'da işlenen hurmalar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Afyonkarahisar'da işlenen hurmalar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Afyonkarahisar'da işlenen hurmalar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:03:59. #1.14#
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