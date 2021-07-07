Afyonkarahisar'da işçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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Afyonkarahisar'da işçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da işçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir işçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bir işçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki ürün toplama merkezinde, bir çalışanın kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Gelen tepkiler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetlediği işletmeye, hijyen kurallarına uymadığı ve ürünleri depolama izni bulunmadığı gerekçesiyle tutanak tutarak, para cezası uyguladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, işçilerin kasalarla getirdikleri kirazları daha büyük bir kasaya aktarması yer alıyor.

Bu sırada işçilerden birinin kasalardaki kirazların üzerine ayakkabısıyla çıktığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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Afyonkarahisar'da işçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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