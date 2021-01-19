AFYONKARAHİSAR - İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında
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AFYONKARAHİSAR - İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

19.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:20

Afyonkarahisar'da bir iş yerinden yapılan sigara ve içki hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da bir iş yerinden yapılan sigara ve içki hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kanlıca Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinden sigara ve içki çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından iş yerine otomobille geldikleri belirlenen şüphelilerin İ.A. ile M.Y. olduğunu tespit etti.

İş yerinden sigara ve içki çalan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki ifadesinde, çaldıkları malzemeleri Sahipata Mahallesi'ndeki bir iş yerine sattıklarını belirtti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin dolaptaki malzemeleri çuvala koyması ve sırtına aldığı çuvalla dükkandan çıkması yer alıyor.

AFYONKARAHİSAR - İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında
AFYONKARAHİSAR - İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında
AFYONKARAHİSAR - İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında
AFYONKARAHİSAR - İş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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