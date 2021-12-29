Afyonkarahisar'da iş yerinde uyuşturucu ile sikke ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da iş yerinde uyuşturucu ile sikke ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da iş yerinde uyuşturucu ile sikke ele geçirilen şüpheli tutuklandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde iş yerinde uyuşturucu madde ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde iş yerinde uyuşturucu madde ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakasenek köyünde "Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında bir işletmede yaptığı denetimde, para çekmecesinde 415 uyuşturucu hap, 45 sentetik uyuşturucu hap, 29 gram esrar, 13 gram metamfetamin, bir miktar kokain, 9 mermi ile Osmanlı dönemine tarihlendiği değerlendirilen 9 sikke ele geçirildi.

İşletme sahibi A.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyonkarahisar'da iş yerinde uyuşturucu ile sikke ele geçirilen şüpheli tutuklandı

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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