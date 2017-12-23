Afyonkarahisar'da İş Kazası: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da bir et işleme tesisinde iş kazası geçiren işçi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, olay Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir et işleme tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan olayda fabrikada çalıştığı sırada yaralanan Osman E., isimli işçi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman E.'nin ilk yapılan belirlemelere göre sol kolunda kırık olduğu ve ameliyata alınacağı belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR