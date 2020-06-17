Afyonkarahisar'da, Iraklı 6 DEAŞ şüphelisinden 4'ü tutuklandı AFYONKARAHİSAR Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 Irak uyrukludan 4'ü tutuklanırken, serbest bırakılan 2'si ise Göç İdaresi'ne teslim edildi.

AFYONKARAHİSAR Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 Irak uyrukludan 4'ü tutuklanırken, serbest bırakılan 2'si ise Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde, örgüt propagandasının yapıldığı videoların yanı sıra DEAŞ'ı simgeleyen kamuflajlı kıyafetlerle çatışma bölgelerinde çektirilen fotoğraflar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Afyonkarahisar'da oturan ve DEAŞ terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen kişilerin deşifre edilmesi ve olası eylemlerinin engellenmesi amacıyla 11 Haziran'da kent merkezinde operasyon düzenlendi. DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Polis merkezinde 3 gün süren ifade işlemleri ve ele geçirilen dijital materyallerden yola çıkılarak, Iraklı 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorguları tamamlanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ÖNEMLİ VERİLERE ULAŞILDI

Tutuklanan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde, DEAŞ terör örgütünün propagandasının yapıldığı videolar bulundu. Şüphelilere, 'yeraltı bankacılığı' olarak bilinen 'Havala' sistemiyle çatışma bölgelerinden kayıt dışı para transferleri yapıldığı belirlendi. Bazı şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise DEAŞ terör örgütünü simgeleyen kamuflajlı kıyafetlerle çatışma bölgelerinde çektirilen fotoğraflar görüldü. Bu fotoğrafları kullanan şüphelilerin, çevrelerindeki kişileri baskı altına almaya çalıştığı da ileri sürüldü.

Kaynak: DHA