Afyonkarahisar'da Irak uyruklu kişiyi evinde domuz bağı ile bağlayıp cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da Irak uyruklu bir kişinin elleri ve ayaklarını domuz bağı yöntemiyle bağlayarak darbeden ve cep telefonunu da gasbettikleri öne sürülen Suriye uyruklu 2 şüpheli Kilis'te gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Irak uyruklu bir kişinin elleri ve ayaklarını domuz bağı yöntemiyle bağlayarak darbeden ve cep telefonunu da gasbettikleri öne sürülen Suriye uyruklu 2 şüpheli Kilis'te gözaltına alındı.

İddiaya göre, 10 Ocak'ta Suriyeli H.G. (23) ile J.A. (19) Sümer Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta Irak uyruklu M.S.M.A'yı (24) evinde ellerini ve ayaklarını domuz bağıyla bağlayarak darbetti.

M.S.M.A'nın cep telefonunu da gasp eden şüpheliler, daha sonra ailesini arayarak 2 bin dolar da fidye istedi. Olumsuz yanıt alan zanlılar, belirli bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

Bunun üzerine mağdur M.S.M.A, polise şikayette bulundu.

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Kilis'te olduğu tespit edilen şüpheli H.G ve J.A, belirlenen adreste gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ürün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz