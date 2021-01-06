Afyonkarahisar'da Irak uyruklu emlakçıyı darbedip parasını çaldıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da Irak uyruklu emlakçıyı darbedip parasını çaldıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı

06.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:48
Afyonkarahisar'da Irak uyruklu emlakçıyı darbedip parasını çaldıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Irak uyruklu emlakçıyı darbedip fotoğraflarını gönderdikleri oğlundan fidye istedikleri ve parasını çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Irak uyruklu emlakçıyı darbedip fotoğraflarını gönderdikleri oğlundan fidye istedikleri ve parasını çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Irak uyruklu emlakçı N.A.J.A. (70), 27 Kasım 2020'de fuhuş için anlaştığı kadınla buluşmak üzere gittiği ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesindeki bir villada kar maskeli 3 kişi tarafından darbedildi.

Şüpheliler, üzerindeki cep telefonu, pasaport ile ev, otomobil ve para kasasının anahtarlarını aldıkları N.A.J.A'nın, elleri ve ağzını bağlayarak fotoğraflarını çekti.

Fotoğrafları emlakçının Irak'ta yaşayan oğlunun sosyal medya hesabına gönderen şüpheliler, 10 bin dolar fidye istedi.

Olumsuz yanıt alan şüpheliler, bunun üzerine N.A.J.A'nın evine giderek, kasadaki 41 bin dolar ile 250 bin Irak dinarını çaldı. Tekrar villaya dönen şüpheliler, N.A.J.A'nın ellerini çözdükten sonra kaçtı.

Emlakçının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, villa ile evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kimlikleri belirlenen Irak uyruklu şüpheliler A.S.H.A. (30), B.A.K.H. (24) ile S.K.A.A. (40), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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