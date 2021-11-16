Afyonkarahisar'da iplik fabrikasında yangın

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir iplik fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Dazkırı Esentepe Mahallesi'ndeki fabrikanın pamuk deposunda meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Dinar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri müdahalesini sürdürüyor. Olay yerine polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Öte yandan yangının çıktığı depoda kimsenin olmadığı ifade edildi.

(Mevlüt Tınas/İHA)

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