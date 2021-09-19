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Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencilerinden Gaziler Günü'ne özel video

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencilerinden Gaziler Günü'ne özel video

Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri, Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin desteğiyle Gaziler Günü'ne özel "Onlar Gazi Atatürk'ün Askerleri" isimli bir video hazırladı.

Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri, Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin desteğiyle Gaziler Günü'ne özel "Onlar Gazi Atatürk'ün Askerleri" isimli bir video hazırladı. Bugün sosyal medya platformlarında paylaşılan video büyük beğeni aldı.

Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencileri 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hazırladıkları video ile örnek oldu. Işıklar Balı Sultan İlkokulu öğrencileri, Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi işbirliğiyle "Onlar Gazi Atatürk'ün Askerleri" isimli bir video hazırladı. Bugün sosyal platformlarında paylaşın video büyük beğeni aldı. Dernek üyelerinin de yer aldığı videoda minik öğrenciler, şehit ve gaziler için okudukları şiirler ile herkesi duygulandırdı.

Okul Müdürü Abdullah Ayva, 19 Eylül Gaziler Günü'nde böyle bir video hazırlayarak gazilere teşekkür etmek istediklerini ifade ederek, "Öğrencilerimiz ve Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin desteğiyle böyle video hazırladık. Bu günde gazilerimizi anmak istedik. Bu vesile ile bizler için canlarını veda eden şehitlerimizi, hayatını kaybeden gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Onlar için ne yapılsa azdır" dedi.

30 Mart 2020 yılında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Tahsin Koç'un da fotoğrafları hazırlanan videoda yer aldı. - AFYONKARAHİSAR

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Haber: Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencilerinden Gaziler Günü'ne özel video - Haberler
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