Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresine ait 37 taşınmaz satılacak - Haberler
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Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresine ait 37 taşınmaz satılacak

AA, Mustafa Bayer - Güncel
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Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresine ait 37 taşınmaz satılacak

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan farklı büyüklüklerdeki 37 arsa vasfındaki taşınmazın satılması yönünde karar alındı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan farklı büyüklüklerdeki 37 arsa vasfındaki taşınmazın satılması yönünde karar alındı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi şubat ayı olağan meclis toplantıları Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında başladı.

Yapılan ilk oturumda valilik makamından gelen gündem dışı konular Meclis üyelerine okunarak, ilgili komisyonlara havale edildi.

Daha sora gündem maddelerinde yer alan Emirdağ ilçesine bağlı Adayazı köyünde 16 adet, Bademli köyünde 21 adet olmak üzere toplam 37 adet arsa vasfındaki taşınmazın satılması istendi.

Konu ile ilgili yazı meclis üyelerine okunarak ilgili komisyonlara gönderildi. Satış işlemi komisyonların vereceği karara göre başlatılacak.

İhsaniye ilçesi Ayazini köyünde de il özel idaresine ait arsa vasfındaki bir taşınmazın satışı konusu, komisyonlarda görüşülerek tekrar meclise gelecek.

Şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu yarın yapılacak.

AA / Mustafa Bayer - Güncel

Burhanettin Çoban, Karahisar, Güncel, Haber

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