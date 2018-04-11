Afyonkarahisar'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 2018 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Cafer Sarılı başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, kurum müdürleri ile yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Sarılı, 2018 kamu yatırımlarının 894 projesinin olduğunu belirtti.

Projelerin toplam beledinin 7 milyar 850 milyon 732 bin lira olduğunu dile getiren Sarılı, şunları kaydetti:

"Projelerin önceki yıllar harcaması 2 milyar 841 milyon 950 bin lira, 2018 yılı ödeneği ise 910 milyon 107 bin lira ve dönem sonu harcaması da 194 milyon 190 liradır. Bura göre yatırımların yüzde 21'inde nakdi gerçekleşme ve yüzde 39 ise fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İlimizdeki yatırımcı kuruluşlardan en fazla yatırımı DSİ 18. Bölge Müdürlüğü yapmaktadır. DSİ Bölge Müdürlüğünü ise Karayolları ve TCDD bölge müdürlükleri izlemektedir."

Toplantıda ayrıca Afyonkarahisar Valiliği tarafından ilki düzenlenecek kitap fuarı ile ilgili bir sunum yapıldı. Valilik personeli Murat Bulca tarafından yapılan sunumda, 20-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek fuara, yerel ve ulusal 100 yazar ile 100 civarında yayın evinin katılacağı aktarıldı.

Toplantıda daha sonra kurum ve kuruluşlar sırasıyla kentte yaptıkları hizmetleri anlatarak koordinasyonu gerektiren hususlarda bilgi paylaşımında bulundu.