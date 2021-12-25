Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - İkinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı - Haberler
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Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - İkinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evlerinin açık olan penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evlerinin açık olan penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Ofis Caddesi'nde bir binanın 2'nci katındaki evlerinin açık olan penceresinden düşen Cennet Keskin, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çocuk, olay yerinde gelen ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - İkinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı

Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - İkinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı

Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - İkinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı

Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - İkinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı

Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - İkinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

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