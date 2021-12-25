Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - İkinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evlerinin açık olan penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evlerinin açık olan penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Ofis Caddesi'nde bir binanın 2'nci katındaki evlerinin açık olan penceresinden düşen Cennet Keskin, ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine çocuk, olay yerinde gelen ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Keskin, ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.