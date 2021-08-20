Afyonkarahisar'da iki tır içerisinde 4 milyon 700 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Afyonkarahisar'da iki tır içerisinde 4 milyon 700 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, 2 kişiye adli işlem yapıldı.