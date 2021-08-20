Afyonkarahisar'da iki tır içerisinde 4 milyon 700 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da iki tır içerisinde 4 milyon 700 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Afyonkarahisar'da iki tır içerisinde 4 milyon 700 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da iki tır içerisinde 4 milyon 700 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da iki tır içerisinde 4 milyon 700 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, 2 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 tırı, Konya köprülü kavşaktaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 4 milyon 700 bin boş makaron ele geçirildi.

Ekipler, tır sürücüleri B.S. ile M.S.Ö'ye adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Işın Karaca Hande Yener Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afyonkarahisar'da iki tır içerisinde 4 milyon 700 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:50:27. #1.15#

title