Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA, Canan Tükelay - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İbrahim Gökcen (22) idaresindeki 35 AY 4214 plakalı otomobil, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde Musab Tuncer yönetimindeki 03 ADJ 048 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Musab Tuncer ve araçta yolcu olarak bulunan Kübra Tuncer ile 35 AY 4214 plakalı otomobilde bulunan Kübra Gökcen yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Karahisar, Otomobil, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title