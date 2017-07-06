Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Selahattin Karademir idaresindeki 03 DA 555 plakalı otomobil, Hüdai Kaplıcaları Kavşağı'nda Melikşah Demirel yönetimindeki 34 NB 3671 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ümmü Karademir, Mustafa Çelik, Nedim Ural ve Cem Buğrahan Aydın yaralandı.



Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.