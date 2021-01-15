Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
15.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:29
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.M.T. idaresindeki 35 FE 272 plakalı otomobil, Yeni Çivril kara yolu İYAŞ kavşağında B.A. yönetimindeki 32 FP 794 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz