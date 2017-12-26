Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.


Habip Alma (20) idaresindeki 03 EL 148 plakalı otomobil, Yeni Otogar kavşağında Ferhat Kırk (29) yönetimindeki 34 NL 1068 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle, Suriye uyruklu Monera (24), Eylül (2) ve Mehmet Salih Kırk (1) ile Ramazan Avcı (24) yaralandı.


Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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