Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Veli Kulak (50) idaresindeki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait 03 UV 052 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Şuhut kara yolunda Yaşar Özpınar (47) yönetimindeki 07 JH 839 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Özpınar, otomobillerde bulunan Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin (45), Abdullah Koçyiğit (33) ve Sabri Gedikkaya (47) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.