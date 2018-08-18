Afyonkarahisar'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 6 Yaralı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Mevlüt Taşkıran idaresindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, Seydiler beldesi girişinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 32 HP 723 plakalı otomobildeki 3 kişi öldü, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
06 ADH 462 plakalı araçtaki 5 kişinin, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nden Isparta'ya döndükleri öğrenildi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kaza yerinde incelemelerde bulundu.