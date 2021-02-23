Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
23.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:11
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kübra Tota (31) idaresindeki 19 LL 283 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesi Şehit İrfan Sefa Caddesi'nde Meryem Gider (32) yönetimindeki 03 BN 906 plakalı otomobille çarpıştı.
Tota'nın kullandığı otomobil, park halindeki 03 BT 739 plakalı araca çarparak devrildi.
Kazada, devrilen otomobildeki sürücü Tota, yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz