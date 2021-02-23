Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

23.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:11
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kübra Tota (31) idaresindeki 19 LL 283 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesi Şehit İrfan Sefa Caddesi'nde Meryem Gider (32) yönetimindeki 03 BN 906 plakalı otomobille çarpıştı.

Tota'nın kullandığı otomobil, park halindeki 03 BT 739 plakalı araca çarparak devrildi.

Kazada, devrilen otomobildeki sürücü Tota, yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özlem Zengin Pervin Buldan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Barış Manço İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 15:11:31. #1.15#
title