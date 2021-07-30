AFYONKARAHİSAR - İki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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AFYONKARAHİSAR - İki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'da iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çıkrık beldesi Erenler Mahallesi'nde Ahmet Aktı'ya ait iki katlı binanın alt katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu binada maddi hasar oluştu.

AFYONKARAHİSAR - İki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
AFYONKARAHİSAR - İki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
AFYONKARAHİSAR - İki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
AFYONKARAHİSAR - İki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
AFYONKARAHİSAR - İki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
AFYONKARAHİSAR - İki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
AFYONKARAHİSAR - İki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
AFYONKARAHİSAR - İki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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