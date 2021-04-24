Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dairecep Mahallesi Karamanoğlu Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu bina ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 19:54:53. #1.14#

title