Afyonkarahisar'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir marketten para ve sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı
16.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:58

Afyonkarahisar'da bir marketten para ve sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir marketin asma kilidi kırılarak, 20 bin liralık sigara ve kasadaki 1000 liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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