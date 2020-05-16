Afyonkarahisar'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı Afyonkarahisar'da bir marketten para ve sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir marketten para ve sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir marketin asma kilidi kırılarak, 20 bin liralık sigara ve kasadaki 1000 liranın çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA