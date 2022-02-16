Afyonkarahisar'da iki hayırsever Anaokulu ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ile Emirdağ ilçelerine hayırseverlerce yaptırılacak Anaokulu ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Vali Gökmen Çiçek, başkanlığında sırasıyla Sandıklı'ya yapılacak 2-3 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için hayırsever Yusuf Aktürk ile İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Emirdağ'a yapılacak 5 derslikli Rabia Recep Kuş Anaokulu için de hayırsever Abdullah Kuş ile İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın protokol imzalandı.

İmza törenine, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici katıldı.