Afyonkarahisar'da iki hayırsever Anaokulu ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da iki hayırsever Anaokulu ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak

AA, Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da iki hayırsever Anaokulu ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yaptıracak

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ile Emirdağ ilçelerine hayırseverlerce yaptırılacak Anaokulu ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ile Emirdağ ilçelerine hayırseverlerce yaptırılacak Anaokulu ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokol imzalandı.

Vali Gökmen Çiçek, başkanlığında sırasıyla Sandıklı'ya yapılacak 2-3 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için hayırsever Yusuf Aktürk ile İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Emirdağ'a yapılacak 5 derslikli Rabia Recep Kuş Anaokulu için de hayırsever Abdullah Kuş ile İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın protokol imzalandı.

İmza törenine, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici katıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

İl Sağlık Müdürü, Gökmen Çiçek, Karahisar, 112 Acil, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title