Afyonkarahisar'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Afyonkarahisar'da tüm yurtta olduğu gibi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma uygulaması 21.00 itibariyle başladı.

Afyonkarahisar'da tüm yurtta olduğu gibi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma uygulaması 21.00 itibariyle başladı. Polis ekipleri kısıtlamanın başladığı andan itibaren seyir halinde bulunan araçları kontrol ederken meydan ve sokaklar ise sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte kent genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri devriye gezmeye başlarken bazı ekipler ise işlek cadde ve sokaklarda nöbet tuttu. Kısıtlama kararı ile birlikte kentin en sakin hali ise havadan drone ile görüntülendi.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi. Öte yandan polis ekipleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren halen araçları ile seyir halinde bulunan vatandaşları uyarırken işyerlerinden evlerine gitmeye çalışan kişilerin izin belgeleri kontrol edildi. Ekipler sokağa çıkma yasağı uygulamasının yanında trafik denetimlerini de sürdürdü. Sefer sonrası evine gitmekte olan bir dolmuş şoförü ekipler tarafından durdurularak aracından ses geldiğini ve bunu kontrol etmesini istedi.

Afyonkarahisa'da 56 saat sürecek kısıtlama pazartesi saat 05.00 itibariyle sona erecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı