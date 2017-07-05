Afyonkarahisar'da İki Aile Arasında Kavga: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Uysal ve Pirinç aileleri arasında küspe paketleme tesisindeki gürültü yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 9 kişi, kesici alet, sopa ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.



Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçede güvenlik önlemi alındı.