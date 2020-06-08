Afyonkarahisar'da İGM toplantıları yeniden başladı
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Afyonkarahisar'da İGM toplantıları yeniden başladı

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) toplantıları, Haziran ayı oturumlarıyla yeniden başladı.

Afyonkarahisar'da İGM toplantıları yeniden başladı
08.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:27

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) toplantıları, Haziran ayı oturumlarıyla yeniden başladı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında yapılan Haziran ayı ilk oturumuna tüm üyeler katıldı.

Toplantı salonuna girişinde meclis üyeleri dezenfektan ile ellerini temizledikten sonra içeri girdi. Meclis toplantısının yapılacağı salonda da koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında önlemler alındı. İkişerli olan oturma şekli, tekli oturma düzenine göre yeniden dizayn edildi. Üyelerin bazıları kendi yerine oturamadığı için elektronik oylama yerine el kaldırma yöntemi ile onay alındı.

Toplantının açılışından önce Çobanlar İlçesi Belediye Başkanı Ali Altuntaş, ilçede hayata geçirilen tekstil fabrikası ve salgın sürecinde üretilen maske ile tulum ürünleri hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar İGM Başkanı Burhanettin Çoban, haziran ayı oturumlarını açarak yoklama gerçekleştirildi. Çoban, açılışta yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen toplantıların normal şekli ile yeniden açılmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bakanlığın yeni yayınladığı karar ile kısıtlamaların kalktığını belirten Çoban, şunları kaydetti:

"İlimiz Hıfsısıhha Kurulu da geçtiğimiz gün aldığı karar ile toplantıların yapılabileceği yönünde kara aldı. Bizde kararda belirtilen tedbirlerin tamamını alarak toplantılarımızı başlattık. İnşallah iki aylık aradan sonra yaptığımız toplantılar ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olur. Kurulun belirlediği tüm kurallar kurumumuz tarafından yerine getirildi. Toplantı düzeni ile ilgili de gerekli tedbirler alındı. Sosyal mesafe düzeni dolayısıyla elektronik oylamayı kullanamayacağız."

Çoban daha sonra toplantıyı gündem maddelerine göre yönetti. Meclis üyelerine okunan gündem maddeleri görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edildi.

Haziran ayı toplantılarının ikinci oturumu yarın yapılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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