Afyonkarahisar'da İGM toplantıları sona erdi
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi aralık ayı toplantılarının 5. ve sonuncusu Başkan Burhanettin Çoban yönetiminde gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi aralık ayı toplantılarının 5. ve sonuncusu Başkan Burhanettin Çoban yönetiminde gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan son oturumda, Vali Gökmen Çiçek imzalı meclise gönderilen önerge, meclise okunarak ilgili komisyonlara havale edildi.
Daha sonra komisyonlardan gönderilen 2021 yılında ilçelerde yapılacak yatırımların bilgilendirme raporları meclis üyelerine okundu.
İhtisas komisyonundan gelen bir raporda İhsaniye kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisli bir taşınmazın tahsis işlemi iptal edilerek, aynı taşınmazın Ayazini muhtarlığı tüzel kişiliğine tahsis edilmesine karar verildi.
Komisyon raporu oy birliği ile kabul gördü.
Toplantı, 2021 ocak ayı toplantısının gün ve saatinin belirlenmesiyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer