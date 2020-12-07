Afyonkarahisar'da İGM toplantıları sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar'da İGM toplantıları sona erdi

07.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:42
Afyonkarahisar'da İGM toplantıları sona erdi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi aralık ayı toplantılarının 5. ve sonuncusu Başkan Burhanettin Çoban yönetiminde gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi aralık ayı toplantılarının 5. ve sonuncusu Başkan Burhanettin Çoban yönetiminde gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılan son oturumda, Vali Gökmen Çiçek imzalı meclise gönderilen önerge, meclise okunarak ilgili komisyonlara havale edildi.

Daha sonra komisyonlardan gönderilen 2021 yılında ilçelerde yapılacak yatırımların bilgilendirme raporları meclis üyelerine okundu.

İhtisas komisyonundan gelen bir raporda İhsaniye kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisli bir taşınmazın tahsis işlemi iptal edilerek, aynı taşınmazın Ayazini muhtarlığı tüzel kişiliğine tahsis edilmesine karar verildi.

Komisyon raporu oy birliği ile kabul gördü.

Toplantı, 2021 ocak ayı toplantısının gün ve saatinin belirlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

İlgili Haberler

AFYONKARAHİSAR - İGM Başkanı Çoban Şehit ailelerini ziyaret etti
AFYONKARAHİSAR - İGM Başkanı Çoban Şehit ailelerini ziyaret etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantıları sona erdi
Malatya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantıları sona erdi
Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi
Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Garo Paylan Donald Trump Meral Akşener
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Pınar Altuğ Diego Armando Maradona
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da İGM toplantıları sona erdi - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:45:44. #1.15#
title