Afyonkarahisar'da içki kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı Afyonkarahisar'da düzenlenen içki kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen içki kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçak ve sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 143 şişe değişik marka ve türde kaçak içki ile alkol yapımında kullanılan 71 kit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA