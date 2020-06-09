Afyonkarahisar'da içki kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar'da içki kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen içki kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da içki kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
09.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:32

Afyonkarahisar'da düzenlenen içki kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçak ve sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 143 şişe değişik marka ve türde kaçak içki ile alkol yapımında kullanılan 71 kit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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